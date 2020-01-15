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На Северном Кавказе в 2019 году задержали более 120 пособников НВФ

Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии РФ Игорь Гетманов также сообщил, что в прошлом году зафиксировано более 30 звонков об угрозе взрывов, которые не подтвердились

ПЯТИГОРСК, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии совместно с другими силовыми ведомствами задержали в 2019 году более 120 пособников незаконных вооруженных формирований (НВФ), сообщил журналистам в среду командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Гетманов.

"Много задержано пособников, участников НВФ, более 120 человек", - сказал Гетманов.

Он подчеркнул, что оперативная обстановка на Северном Кавказе стабильная, однако есть "точки напряженности". На обстановку в субъектах округа влияет деятельность деструктивных сил и ряд межэтнических вопросов.

Гетманов добавил, что в прошлом году зафиксировано более 30 звонков об угрозе взрывов, которые не подтвердились.

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