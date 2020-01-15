В Северной Осетии безработица сократилась на 0,6% по итогам 2019 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 января. /ТАСС/. Уровень безработицы сократился в Северной Осетии на конец 2019 года на 0,6% по сравнению с показателями 2018 года. Об этом сообщила председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева на заседании координационного комитета содействия занятости населения региона.

"Уровень регистрируемой безработицы на конец года составляет 1,6%, что лучше аналогичного показателя прошлого года на 0,6%. Всем безработным гражданам в соответствии с нормами закона выплачивается пособие по безработице, досрочные пенсии и стипендии. Социальные выплаты безработным гражданам превысили в истекшем году 260 млн рублей", - сказала Плаева.

Всего в 2019 году в органы службы занятости обратились более 18,4 тыс. человек, из которых признано безработными 14,5 тыс. человек, или 79% из числа обратившихся. Также в прошлом году удалось добиться роста числа вакансий в банке службы занятости - их стало на 19% больше, чем на конец 2018 года.

По прогнозам, в текущем году на рынке труда по-прежнему будут наиболее востребованы такие специальности, как врачи, учителя, медсестры, слесари, токари, швеи.