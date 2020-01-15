{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Комитет Думы скорректирует проект о горячем питании для школьников

Председатель комитета Вячеслав Никонов сообщил, что работа над этим документом проходила непросто, в серьезных дискуссиях с кабмином

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке в ближайшие дни скорректирует принятый в первом чтении законопроект о горячем бесплатном питании для младшеклассников, чтобы обеспечить его оперативное принятие в последующих чтениях. Об этом заявил ТАСС в среду председатель комитета Вячеслав Никонов.

На эту тему
Послание Путина Федеральному собранию. Главные тезисы

"По вопросу организации здорового горячего питания для школьников есть хороший правовой задел, потому что комитет Госдумы по образованию и науке уже рассмотрел соответствующий законопроект во втором чтении", - сказал Никонов.

По его словам, работа над этим документом проходила непросто, в серьезных дискуссиях с кабмином. "Уверен, что посыл президента решает вопрос принципиально. Дальше дело только в сроках реализации, которые Владимир Путин тоже обозначил. В ближайшие дни комитет внесет коррективы в законопроект с тем, чтобы закон был оперативно принят и под него было подведено серьезное федеральное финансирование", - добавил глава комитета.

Все ученики начальной школы в России с первого по четвертый классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Кроме того, Путин сообщил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.

По словам Никонова, оплата за классное руководство - проблема, стоявшая перед педагогическим сообществом на протяжении многих лет. Принципиально важно, что доплаты коснутся 800 тыс. российских учителей, отметил депутат. "Как подчеркнул президент, классное руководство - это, прежде всего, воспитание, а воспитание нравственного человека и достойного гражданина - федеральная, общегосударственная задача", - заключил Никонов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНиконов, Вячеслав АлексеевичПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Реклама на ТАСС
Нижегородская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России
На общем собрании ассоциации также избрали новый совет, его состав обнародуют позднее
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС