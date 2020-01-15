Комитет Думы скорректирует проект о горячем питании для школьников

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке в ближайшие дни скорректирует принятый в первом чтении законопроект о горячем бесплатном питании для младшеклассников, чтобы обеспечить его оперативное принятие в последующих чтениях. Об этом заявил ТАСС в среду председатель комитета Вячеслав Никонов.

"По вопросу организации здорового горячего питания для школьников есть хороший правовой задел, потому что комитет Госдумы по образованию и науке уже рассмотрел соответствующий законопроект во втором чтении", - сказал Никонов.

По его словам, работа над этим документом проходила непросто, в серьезных дискуссиях с кабмином. "Уверен, что посыл президента решает вопрос принципиально. Дальше дело только в сроках реализации, которые Владимир Путин тоже обозначил. В ближайшие дни комитет внесет коррективы в законопроект с тем, чтобы закон был оперативно принят и под него было подведено серьезное федеральное финансирование", - добавил глава комитета.

Все ученики начальной школы в России с первого по четвертый классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Кроме того, Путин сообщил, что классным руководителям в школах надо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей.

По словам Никонова, оплата за классное руководство - проблема, стоявшая перед педагогическим сообществом на протяжении многих лет. Принципиально важно, что доплаты коснутся 800 тыс. российских учителей, отметил депутат. "Как подчеркнул президент, классное руководство - это, прежде всего, воспитание, а воспитание нравственного человека и достойного гражданина - федеральная, общегосударственная задача", - заключил Никонов.