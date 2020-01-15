Росздравнадзор поддерживает освобождение медиков от наказания за случайную утрату лекарств

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко считает, что освобождение медицинских работников от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, содержащих наркотические вещества, поможет врачам быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам, не боясь преследования. Глава ведомства отметил важность хорошей атмосферы для эффективной работы медработника.

На сайте Кремля 13 января было опубликовано поручение президента РФ Владимира Путина, в котором говорится, что неумышленная утрата медицинскими работниками лекарств, содержащих наркотические вещества, не должна наказываться в уголовном порядке. Доклад по данному вопросу глава государства ожидает до 15 апреля 2020 года.

"Это правильное абсолютно направление, об этом мы неоднократно говорили, что врач не должен бояться. И просто великолепно, что данная установка прозвучала в поручении президента России, - сказал Мурашко ТАСС. - Практикующий врач, особенно оказывающий экстренную помощь, каждый день сталкивается с задачей оказать помощь в максимально короткий промежуток времени и спасти от летального исхода. Поэтому, если он будет работать каждый раз только с угрозой преследования, психологический настрой этого врача будет совершенно иной".

Глава ведомства также отметил, что в последнее время у врачей появилось больше прав для выписки препаратов, и в целом идет работа над тем, чтобы минимизировать страх медработников перед применением наркотических лекарств.

"У врачей очень высокий уровень ответственности, <...> значительно выше, чем у других специалистов. Поэтому для врачей должна быть создана в том числе и среда по рассмотрению собственных, их часто называют врачебными ошибками. Они должны это разбирать, они должны модифицировать свои внутренние процессы, схемы лечения и так далее, - пояснил Мурашко. - У меня 20 лет клинической практики за спиной, поэтому я могу сказать, что атмосфера имеет значение для работы медицинской организации и конкретного врача, медсестры".