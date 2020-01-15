Осужденный за взятки экс-замглавы ФСИН заявил, что опасается за семью из-за показаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Николай Баринов, осужденный на три года и шесть месяцев колонии за взятки при строительстве крупнейшего изолятора в Европе "Кресты", заявил, что опасается за свою семью в связи с дачей показаний против соучастников преступления и утечкой информации. Об этом Баринов заявил в среду на заседании в Санкт-Петербургском городском суде, который рассматривал его жалобу на приговор.

"Пойдя на особый порядок, я лишил себя презумпции невиновности. Я прекратил противоправную деятельность по своему желанию. [В рамках соглашения со следствием] я сообщил следствию интересующую их информацию, но произошла утечка, я беспокоюсь за свою семью", - сказал Баринов.

Адвокат экс-замдиректора ФСИН Валерий Путин пояснил ТАСС, что речь идет о даче показаний против других соучастников преступления, связанного со взятками при строительстве "Крестов" в Колпинском районе Петербурга.

В среду Санкт-Петербургский городской суд оставил без удовлетворения жалобу Баринова на приговор, по которому его осудили на три года и шесть месяцев колонии строгого режима, а также приговорили к штрафу 950 тыс. рублей по делу о получении взяток в общей сумме 44 млн 100 тыс. рублей от подрядчиков при строительстве СИЗО. Свою вину Баринов признал, дело летом прошлого года слушалось в особом порядке. В апелляционной жалобе адвокаты Баринова назвали приговор несправедливым, ссылаясь на то, что суд не учел смягчающие обстоятельства, такие как пенсионный возраст их подзащитного, его пассивную роль в совершении преступления, тяжкие хронические заболевания.

На данный момент осужденный находится в областной больнице имени доктора Федора Петровича Гааза. Адвокат Баринова Путин отметил, что вопрос об обжаловании отказа горсуда в удовлетворении их апелляции пока не решен.

Об уголовных делах, связанных со строительством СИЗО "Кресты"

После сдачи объекта были возбуждены несколько уголовных дел, связанных с получением взяток при строительстве СИЗО.

В марте прошлого года Колпинский районный суд Петербурга приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была подрядчиком при строительстве следственного изолятора. Как установил суд, Хамхоков в период с 2010 по 2015 год через посредников неоднократно передавал бывшему заместителю начальника Главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко взятки за общее покровительство. Судебный процесс в отношении Мойсеенко пока не завершен, свою вину он не признает.

Еще одним фигурантом дела был бывший гендиректор ОАО "ГСК" (являлось подрядчиком на строительстве в Колпине следственного изолятора "Кресты") Виктор Кудрин. В марте 2017 года Кудрина заключили под стражу и обвинили в растрате, а также в мошенничестве при строительстве СИЗО. Следствие также полагало, что Кудрин давал взятки Баринову и Хамхокову. Позже Кудрин заключил соглашение со следствием, дал показания против соучастников и был выпущен под залог в 3 млн рублей.

Строительство нового СИЗО велось с 2007 года в рамках ФЦП "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 годы". Общая стоимость новых "Крестов" сначала оценивалась в 13,8 млрд рублей, затем - в 15,8 млрд. Новый изолятор рассчитан на 4 тыс. подследственных, камеры соответствуют европейским нормам по площади на человека.