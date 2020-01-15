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В Ингушетию вернутся из районов Крайнего Севера около 20 семей в 2020 году

Начальник отдела социальных программ министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Магомед Албаков отметил, что количество желающих вернуться в республику выросло в сравнении с прошлым годом

МАГАС, 15 января. /ТАСС/. Жилищные сертификаты переселенцев получат в 2020 году около 20 семей, которые вернутся в Ингушетию из районов Крайнего Севера, рассказал в среду ТАСС начальник отдела социальных программ министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики Магомед Албаков.

"Около 20 семей, которые на данный момент проживают в районах Крайнего Севера, получат сертификаты переселенцев на приобретение жилья в Ингушетии в 2020 году. Это люди, проработавшие не менее 15 лет на Севере, и которые приехали туда не позже 1992 года, они сдают свое жилье и возвращаются на родину. На выделение таких сертификатов мы получаем около 50-60 млн рублей из федерального бюджета в год", - сказал Албаков.

По его словам, количество желающих вернуться в республику выросло в сравнении с прошлым годом. "В 2019 году сертификаты получили 12 семей. Всего же на учете состоят около 200 семей, которые хотят вернуться обратно в республику, это люди, которые в большинстве своем проживают в Магадане, Якутии. Количество семей-получателей жилищных сертификатов в год зависит от количества членов семьи переселенцев, потому что мы можем помочь только такому количеству людей, на которое хватит выделенных средств в рамках этой программы", - добавил собеседник агентства.

По информации пресс-службы министерства, в 2016 году сертификаты получили три семьи, в 2017 году - две, в 2018 году в Ингушетию вернулись 26 семей.

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