В Северной Осетии составят реестр малоимущих семей и граждан

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 января. /ТАСС/. Реестр малоимущих семей и граждан составят в Северной Осетии, сообщает глава республики Вячеслав Битаров, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

Он отметил, что в 2019 году в рамках мероприятий по борьбе с бедностью в Раздзогском сельском поселении в качестве пилотного проекта стартовала соответствующая программа. Село Раздзог с населением около 500 человек выбрано из-за отсутствия рабочих мест, - в селе практически нет производств, средние доходы населения ниже величины прожиточного минимума.

"Четырем семьям Раздзога на основе конкурсного отбора предоставлены дополнительные меры государственной поддержки в виде предоставления из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания субсидий на самозанятость в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, в настоящее время ведется дальнейшая работа по выявлению основных факторов и причин бедности граждан и семей для формирования реестра малоимущих", - сказал Битаров.

Также для борьбы с бедностью в селении Раздзог обследовано 95 домохозяйств, первоначально выявлено 37 семей, которые, по данным опроса, считали себя малоимущими. В ходе обследования выявлено, что подсобным хозяйством занимается 52 двора. После представления данных о доходах, 20 семей признаны малоимущими, 14 семей изъявили желание для выхода из трудного финансового положения получить коров и нетелей.

Сейчас проводится отбор кандидатов для формирования в 2020 году реестра участников пилотного проекта по повышению экономического благосостояния. Он пройдет в селении Комарово Моздокского района и селе Даргавс Пригородного района.