В Северной Осетии хирург впервые в СКФО провел операцию на бедре двухнедельной девочке

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 января. /ТАСС/. Пластический хирург, ортопед Казбек Кудзаев впервые на Северном Кавказе провел операцию самой маленькой пациентке из Кабардино-Балкарии. Двухнедельной девочке вставили металлоконструкцию в бедро, которое повредилось при рождении, сообщил ТАСС хирург.

"Операция проходила в течение полутора часов. Я часто провожу подобные операции, но такая маленькая пациентка стала первой в моей практике, от того ответственность была высокой. Хочу больше даже отметить работу анестезиолога, который ввел нужную дозу препарата, что позволило перенести операцию безболезненно", - сказал Кудзаев.

Кость бедра двухнедельной малышки повредилась при рождении. Мышцы попали между отломившимися костями. Пациентке вставили металлоконструкцию, которую удалят через три месяца. Девочку уже выписали из больницы, она чувствует себя хорошо.

"После этой операции можно сказать, что в моей практике сложился самый большой в мире возрастной диапазон. Самой маленькой пациентке - 15 дней, самой возрастной - Госаде Цаллаговой - 114 лет. Ей я тоже проводил подобную операцию на бедре, все прошло удачно", - отметил хирург.

Казбек Кудзаев - хирург, кандидат медицинских наук, основатель Центра ортопедии и эстетической хирургии во Владикавказе, ученик школы Илизарова спас немало жизней после Спитакского землетрясения 1988 года, теракта в Беслане в 2004 году и других трагедий.