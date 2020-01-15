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Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"

Губернатор Мурманской области объявил о втором этапе конкурса управленческих кадров

В 2019 году три победителя конкурса заняли должности министров в правительстве региона, двое стали заместителями руководителей ведомств, а еще один участник - начальником контрольного управления

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Второй этап конкурса управленческих кадров "Лидеры Севера", который впервые в 2019 году проводился в Мурманской области совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), состоится в 2020 году. Старт проекту на площадке Гайдаровского форума в Москве дал в среду губернатор региона Андрей Чибис.

Конкурс управленческих кадров "Лидеры Севера" стартовал в Мурманской области в 2019 году и проводился по инициативе руководителя региона Андрея Чибиса. В задачи проекта входит формирование кадровой базы для правительства и ведущих предприятий региона.

"Мы объявляем второй этап [конкурса], у нас он по-настоящему работает. Если есть драйв, желание и готовность менять мир вокруг себя, добро пожаловать в команду Мурманской области", - сказал Чибис во время сессии "Современное государственное управление: Госслужба новой формации".

По результатам первого этапа конкурса в областном правительстве получили места несколько человек: из числа победителей трое назначены министрами, еще двое - заместителями руководителей ведомств, один участник занял место начальника контрольного управления. По словам Чибиса, для остальных в регионе ведется поиск мест, чтобы удержать специалистов в области.

"Очень отрадно, что много людей, которые действительно мотивированы, искренне хотят изменить [положение дел в регионе]. А что изменить, что мы считаем своим KPI? Показатели эффективности, помимо нацпроектов, дополнительно мы определяли вместе с людьми онлайн и офлайн. И 27 декабря, мы утвердили, помимо нацпроектов, план "На севере жить" с конкретным набором дополнительных вещей, за которые мы, как команда области, публично подписались", - сказал губернатор.

В 2019 году в конкурсе "Лидеры Севера" приняли участие 1,7 тыс. человек из 15 субъектов страны. Участниками могут стать граждане РФ в возрасте от 21 года до 60 лет, имеющие высшее образование и управленческий опыт. Они должны в форме короткого видеоинтервью рассказать, какой вклад намерены внести в развитие Мурманской области. Кроме того, участникам предстоит с помощью специальных тестов, деловых игр и экспертных интервью пройти углубленную личностно-профессиональную диагностику.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей ВладимировичГайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
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