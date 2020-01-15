В Башкирии появится инновационное объединение для молодежи

УФА, 15 января. /ТАСС/. Власти Башкирии работают над созданием инновационного объединения для молодежи, занятой в науке и бизнесе. Проект позволит сократить время внедрения научных разработок и станет одной из мер повышения инновационного рейтинга региона, сообщил первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров журналистам в среду.

"Планируем переместиться в первую десятку [инновационных регионов] в ближайшее время, за год-два. Для этого наметили ряд дополнительных мер, в первую очередь создать инновационное объединение для молодежи, которое бы позволило вовлекать молодежь, которая работает в науке и бизнесе, чтобы сократить путь от научных разработок до их внедрения", - сообщил Назаров.

Башкирия примет крупное всероссийское мероприятие, которое будет направлено на вовлечение молодежи в сферу инноваций. Также в регионе появится отделение ассоциации инновационных регионов. В целом, вице-премьер назвал инновационный подход ключом к развитию региона. "Мы все-таки считаем, что инновационный подход - одно из важнейших направлений, чтобы увеличить производительность труда, выходить на новые разработки. Чтобы развивать республику ускоренным темпами, нужен инновационный подход, и в этом смысле это некая основа для всех наших действий", - добавил чиновник.

Назаров также отметил, что республика должна стать лидером среди субъектов и по другим основным показателям.

В рейтинге инновационного развития регионов России Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) за 2019 год Башкирия заняла 13 строчку. В 2015 году республика была 5-й в этом списке.

Рейтинг инновационного развития субъектов РФ формируется экспертами Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с 2012 года. Он построен на основе четырех субиндексов, которые характеризуют социально-экономические условия инновационной деятельности, ее результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти.