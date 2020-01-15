Нижегородская область вошла в состав Ассоциации инновационных регионов России

Был избран также новый совет ассоциации, он будет обнародован в ближайшее время, сообщил руководитель. "Полномочия ассоциации не меняются, но я хотел бы сделать ремарку: АИРР - это не про инновационное развитие, а про инновационное мышление. Это то, о чем сегодня сказали многие губернаторы, что в АИРР их "объединяет инновационный подход в управлении субъектом", - сказал Федотов.

"Сегодня прошло общее собрание Ассоциации инновационных регионов России с участием [и.о. вице-премьера РФ] Виталия Мутко, [и.о. первого замминистра экономического развития РФ] Михаила Бабича и других коллег из Министерства строительства, Министерства экономического развития, были все наши регионы. Произошли изменения в составе ассоциации, единогласно был принят 17-й регион - Нижегородская область. И мы приветствовали Игоря Кобзева, врио губернатора Иркутской области", - сказал Федотов.

По его словам, в ходе встречи обсуждалось много вопросов, связанных с отставкой правительства России. Принято решение, что работа АИРР в связи с этим не останавливается, напротив, ее планируется усилить. В частности, обсуждались вопросы, прозвучавшие в послании президента, связанные со строительством школ, социальными проблемами, повышением инвестиционной привлекательности регионов.

"Все настроены на продолжение активной работы, как с действующими и.о. членами правительства, так и между собой, потому что ассоциация - это еще как клуб губернаторов. Самое ценное, что у нас есть - это практики реализации любых проектов в интересах наших граждан, они и становятся основной темой для общения. Мы договорились встретиться в Сочи на Российском инвестиционном форуме, ассоциации в этом году 10 лет, в Сочи у нас будет множество мероприятий, посвященных этому юбилею", - сказал Федотов.

АИРР - объединение субъектов РФ, образованное для продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана 10 мая 2010 года при поддержке Минэкономразвития, Роснано, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сейчас в состав АИРР входят 17 регионов России.