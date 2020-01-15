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В СКФО ожидают, что предложения Путина помогут в поддержке семей и борьбе с бедностью

По мнению глав регионов СКФО, стимулирование роста рождаемости - одно из главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства

ТАСС, 15 января. Предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят решить наиболее острые вопросы Северо-Кавказского федерального округа - преодолеть бедность, поддержать семьи, обеспечить население качественной и доступной медицинской помощью. Об этом сообщили главы регионов Северного Кавказа, комментируя послание президента.

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Главное - человек и семья

По данным Минтруда РФ, регионы Северного Кавказа являются одними из лидеров в стране по демографическому росту. Так, самый высокий рост рождаемости среди регионов России зарегистрирован с января по ноябрь 2019 года в Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.

"Численность населения, стимулирование роста рождаемости являются одними из самых главных условий роста экономики, социальной сферы, могущества государства. Владимир Владимирович предлагает конкретные меры, которые начнут действовать в самое ближайшее время", - написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, предложив создать в стране институт уполномоченного по правам семьи, чтобы усилить поддержку этого направления.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил важность поддержки семей. "Государство может строить заводы, гидростанции, технологические процессы продвигать, но, если не будет демографического взрыва, без самого необходимого ресурса - человеческого - это бесполезно, поэтому такое внимание детям. Снижение налоговой нагрузки на семью, изменения в программе материнского капитала, выплаты малоимущим семьям - меры, особенно ощутимые для нуждающихся жителей республики, а также - существенное подспорье молодым семьям", - сказал Калиматов.

Федеральная поддержка, уверен глава Дагестана Владимир Васильев, позволит каждой семье иметь столько детей, сколько она желает. "Дагестан в этом плане очень интересный субъект: у нас очень много многодетных семей, замечательных семей. Мы принимаем меры, но, если будет поддержка федерального центра, я убежден, мы добавим условий для того, чтобы каждая семья могла иметь столько детей, сколько хочет, а не сколько позволяют доходы, и дать им надлежащее медицинское обслуживание, хорошее образование с перспективой хорошей работы", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия-24", комментируя послание.

Поставленные президентом задачи в социальной сфере коснутся каждого жителя страны, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "Главный приоритет государственной политики нашей страны - это качество жизни граждан и семья. Считаю, что именно поэтому вокруг поддержки семьи, повышения доходов граждан и была построена значительная часть сегодняшнего послания президента Федеральному собранию Российской Федерации", - написал он на своей странице в Instagram.

Качество и условия жизни

Важная тема, по мнению глав регионов, - повышение доступности медпомощи в отдаленных (а на Северном Кавказе зачастую еще и труднодоступных) населенных пунктах и сельской местности. Качественная и доступная медпомощь, в числе прочих мер, позволит увеличить продолжительность жизни. Один из проблемных вопросов - обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами. В Ставропольском крае проблему решают целевым набором в местные профильные образовательные учреждения, о котором также говорил в послании президент.

"Благодаря программе целевого обучения с 2012 года количество врачей и среднего медицинского персонала стабильно увеличивается. В 2020-2025 годах медицинские учреждения Ставропольского края пополнят порядка 1650 молодых специалистов. Это будущие специалисты, которые придут работать, в основном, в медучреждения в сельских территориях - туда, где их ждут. Обозначен приоритет поступления в ординатуру для отработавших на селе. А стопроцентное целевое обучение по редким, высоко дефицитным специальностям - решение, которого ждали регионы", - сказал ТАСС губернатор Владимир Владимиров.

Еще один вопрос - состояние и оснащенность самих медучреждений. Регионы в решении этой проблемы надеются на программу развития первичного звена здравоохранения. "У нас сейчас готовится территориальный план по развитию первичного звена медицины, который мы должны представить в первом полугодии, он будет готов до июня 2020 года, проработан и расписан до конца 2024 года. План предусматривает целый комплекс мер, который будет реализовываться до 2024 года, рассчитываем, что в рамках нацпроектов будем получать средства и будем софинансировать", - сообщил ТАСС глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Побороть бедность, раскрыть потенциал человека

Главная задача властей - побороть бедность, безработицу и создать условия для раскрытия человеческого потенциала. "Очень важно, что в послании отражены болезненные для Ингушетии направления, связанные с преодолением бедности, застоем в сфере доходов граждан и, конечно, безработицей. В целом, внутренним проблемам, социальным и экономическим, было уделено основное внимание, что для жителей республики, важнее всего", - подчеркнул глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Глава Северной Осетии отметил, что в регионе уже борются с бедностью. Так, в Раздзогском сельском поселении полутора десяткам малоимущих семей предоставили коров и нетелей, чтобы помочь выйти из трудной жизненной ситуации. "Четырем семьям Раздзога на основе конкурсного отбора предоставлены дополнительные меры государственной поддержки в виде предоставления из республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания субсидий на самозанятость в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, в настоящее время ведется дальнейшая работа по выявлению основных факторов и причин бедности граждан и семей для формирования реестра малоимущих", - отметил Битаров.

Неотделимыми от общего повышения уровня жизни населения глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов считает предложения в части экономики. "Шестилетний мораторий на налоговые условия для бизнеса, стимулирование инвестиционной деятельности - это тоже значимая часть государственной политики по увеличению доходов граждан. Социальная сфера, экономика и укрепление государственности - эти три направления нельзя рассматривать отдельно друг от друга", - отметил глава республики.

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