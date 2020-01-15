Макрон призвал журналистов бороться против ложных новостей и раскритиковал соцсети

ПАРИЖ, 15 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об угрозе журналистике со стороны соцсетей и призвал профессионалов отрасли активнее бороться с фальшивыми новостями. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к профессиональным журналистам в среду, которое транслировалось пресс-службой Елисейского дворца.

"Мы все сталкиваемся с необходимостью борьбы против ложной информации", - сказал Макрон. Он вновь напомнил об угрозе вмешательства в выборы через соцсети, не конкретизировав, о каких странах идет речь, а также назвал большой угрозой появление так называемых дипфейков - видеороликов, сгенерированных с помощью искусственного интеллекта, зачастую обладающих высокой реалистичностью. На этом фоне французский лидер заявил о необходимости коллективной проверки фактов. По словам Макрона, увеличение количества потенциальных авторов "подделок под журналистику" "угрожает профессии и демократии".

"Если кто-то, обладая мобильным телефоном, может считать себя журналистом, то можно сказать, что профессиональной этики, лежащей в основе вашей профессии, со временем все сложнее будет придерживаться, - указал он. - Если каждый на улице будет заниматься журналистикой, <...> то не будет больше профессиональных фотографов и журналистов. Будут лишь одни граждане, которые пытаются убедить других, что они знают правду. Граждане, которые объединяются в группы друзей в соцсетях, распространяют свою правду внутри группы и перестанут верить СМИ, которые не повторяют ту информацию, которой они делятся друг с другом".