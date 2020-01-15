Регионы дополняют целевую подготовку врачей соцподдержкой

ТАСС, 15 января. Российские медвузы готовы увеличить целевой набор на дефицитные специальности, однако подготовка врачей должна сопровождаться дополнительными мерами соцподдержки, уверены местные власти, специалисты и эксперты. Уже сейчас многие регионы, чтобы удержать подготовленных специалистов на местах, обеспечивают медиков жильем и различными социальными гарантиями, а также привлекают для целевого обучения местных сотрудников.

В среду президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. Он предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%.

Как сказали ТАСС представители региональных медицинских вузов, в целом они готовы к увеличению показателей набора. В Сибирском государственном медицинском университете в Томске удельный вес поступающих по целевому приему на самую востребованную специальность "Лечебное дело" составил 63%. По словам ректора Ольги Кобяковой, "цифра в 70 и более для СибГМУ вполне реальна".

Готовы увеличить целевой набор и в Кировской области. "Конечно, мы готовы увеличить целевой набор. Сейчас в нашем вузе 50-60% мест на лечебном, педиатрическом факультетах - целевые, в ординатуре процент целевых мест поменьше. Мы готовы довести число целевых мест до 70%, а в ординатуре до 100%, это никак не отразится на учебном процессе, но позволит перераспределить поток специалистов и направить врачей именно туда, где они нужны", - сказал ректор Кировского государственного медицинского университета Лев Железнов.

Как сказал ТАСС председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов, город является поставщиком медицинских кадров для многих регионов страны, каждый год количество квот на целевое обучение только растет. "Для обеспечения медицинских организаций врачебным персоналом в 2019 году заключено 690 договоров на целевое обучение по программам высшего образования - программам специалитета, что на 23% больше в сравнении с предыдущим годом, и 261 договор на целевое обучение по программам высшего образования - программам ординатуры, что на 80% больше в сравнении с предыдущим годом", - уточнили ТАСС в пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению.

Воронежский медицинский университет имени Николая Бурденко, где обучаются около 5 тыс. студентов из Калининграда, республик Кавказа и других регионов России, готов к увеличению целевого набора до 75%, в 2019 году он составил 65%. Как сказал ТАСС проректор вуза по учебно-методической работе Владимир Болотских, легче обучать людей, которые уже знают, где смогут применить свои знания, где будут работать и по каким специальностям. Похожие показатели по целевому приему - от 60% до 70% у многих медицинских вузов в регионах. Но это пока не позволяет закрыть потребность в медицинских кадрах, которая составляет в субъектах по несколько сотен специалистов.

Решить проблему жилья

Ректор единственного за Уралом опорного вуза Сибирского государственного медицинского университета Ольга Кобякова считает, что государство имеет полное право за бюджетные деньги требовать от выпускников отработать какое-то время на тех территориях и на тех рабочих местах, где есть дефицит медицинских кадров. Однако этого мало, чтобы удержать специалиста в том медицинском заведении, куда он приехал после окончания вуза. "Это эффективная мера для решения проблемы нехватки врачей, особенно в селах, но она не должна быть единственной. В частности, плюсом к целевому набору необходимо обеспечивать молодых специалистов жильем, достойной зарплатой, инфраструктурой, в том числе и социальной", - отметила Кобякова.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на заседании правительства региона 30 декабря 2019 года поручил подчиненным и Законодательному собранию разработать законопроект о предоставлении жилья педагогам и медикам. "Безусловно, сегодня мы услышали подтверждение правильности этого направления, думаю, что в ближайшие месяц-два такой закон в Оренбургской области будет принят", - сказала ТАСС вице-губернатор Татьяна Савинова.

В Приморском крае с 2019 года по инициативе губернатора Олега Кожемяко были приняты меры социальной поддержки медработников, и это, как сказал ТАСС заместитель председателя правительства Приморского края - министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко, уже дает результаты: впервые за долгие годы из отрасли прекратился отток кадров. "По итогам минувшего года в Приморье впервые отмечается увеличение кадров: предварительно плюс 80 врачей и плюс 190 средних медицинских работников", - сообщил Фисенко.

Еще более остро в введении мер социальной поддержки нуждаются те регионы, где нет собственных медвузов. В Брянской области, где в общей сложности не хватает около 250 врачей и нет собственного медицинского вуза, обучение проводится в институтах соседних регионов. Для привлечения кадров в регионе уже действует программа приобретения жилья. "Брянская область стала первым регионом, где с 2018 года уже активно реализуется программа по обеспечению жильем молодых врачей. На эти цели на три года выделен 1 млрд рублей из областного бюджета, за два года медики получили уже 219 квартир", - передала пресс-служба правительства региона слова губернатора Александра Богомаза.

В Севастополе, где также нет своего медицинского вуза и не хватает более 100 докторов различных специальностей, кроме целевого обучения власти разработали свой комплекс мер поддержки врачей. "Осенью правительство Севастополя приняло постановление, согласно которому медицинским работникам первичного звена компенсируют по 20 тыс. рублей в месяц на наем жилья. Мы рассчитываем, что эта дополнительная мера поддержки для наших медиков поможет преодолеть кадровый дефицит", - сказали ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения Севастополя.

Врачам, прибывшим из других субъектов РФ для работы в Севастополе по особо востребованным специальностям, единовременно выплачивается по миллиону рублей, фельдшерам - по 500 тысяч. Региональные доплаты получают участковые терапевты, педиатры, врачи общей практики (семейной медицины), врачи выездных бригад скорой медицинской помощи. Власти региона считают, что существенно исправить ситуацию с медицинскими кадрами позволит строительство служебного жилья.

Специалисты из своего региона

Чтобы сохранить специалистов в населенных пунктах, для которых они готовились, министерство здравоохранения Саратовской области в 2019 году подавляющее большинство целевых направлений для обучения по программам специалитета и ординатуры выдало с указанием одного вуза - Саратовского государственного медицинского университета. "Это, несомненно, способствует закреплению обучающихся в нашем регионе, тем более, что уже несколько лет студенты и ординаторы, обучающиеся по целевому направлению, проходят практику в медицинских организациях нашей области, в которых они должны будут начать свою трудовую деятельность после завершения учебы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного медицинского университета.

В Дагестанском государственном медицинском университете (ДГМУ) при приеме на целевое обучение отдают предпочтение людям, уже отработавшим от года до пяти лет в первичном звене здравоохранения региона. "При поступлении им будет добавляться достаточно большое количество баллов", - сказал ректор ДГМУ Сулейман Маммаев. По его словам, необходимо увеличить подготовку терапевтов, врачей общей практики, педиатров, врачей скорой помощи, фтизиатров, хирургов, стоматологов, чтобы оснастить первичное звено здравоохранения региона.