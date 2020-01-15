В Карелии появится Центр поддержки сопровождения пациентов

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 января. /ТАСС/. Центр сопровождения пациентов, направленных на операции в медицинские центры за пределами региона, создадут в Карелии в 2020 году. Об этом во время общения с гражданами сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

"До конца года мы должны создать центр поддержки сопровождения пациентов. Он будет создан на базе нашего Республиканского медицинского Информационно-аналитического центра, который стант вас сопровождать от момента подачи документов до того, как вы поступите в стационар на оперативное лечение", - сказал Охлопков.

Новая структура поможет жителям Карелии, которым нельзя оказать высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в больницах региона и лечение которых возможно только по квотам в других лечебных учреждениях страны. Как отметил министр, в ведомстве знают о проблемах со сроками назначения анализов и с оформлением документов, с которыми сталкиваются жители Карелии в таких обстоятельствах. "Мы знаем эту проблему, когда могут отправить пациентов в другую организацию, якобы [по причине того, что] у них нет анализов, не могут вовремя сделать УЗИ и так далее. Это нам очень знакомо, мы с этим сталкиваемся", - сказал Охлопков.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Минздрава республики, в Карелии ведется постоянная работа по расширению возможностей республиканских медцентров по оказанию ВМП. За прошедший год ее оказали 5 тыс. жителей Карелии, из которых более 2 тыс. получили лечение, не выезжая за пределы региона. На сегодняшний день в Республиканской больнице им. Баранова в Петрозаводске обеспечивают современным лечением в области сердечно-сосудистой хирургии, ревматологии, гематологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и с конца 2019 года - акушерства и гинекологии.

"Скоро должно открыться новое травматологическое отделение Республиканской больницы для того, чтобы расширить спектр эндопротезирования у нас в республике. Бесконечно отправлять людей в регионы и за это платить в двойном размере мы не можем. Это наши деньги уходят в Санкт-Петербург, в Москву, в Чувашию. Поэтому мы продолжим развивать это направление здесь, в том числе на базе Больницы скорой медицинской помощи в Петрозаводске", - сказал Охлопков.