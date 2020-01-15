{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Махачкале в 2020 году откроют отделения амбулаторной химиотерапии и гериатрии

Они появятся на базе Республиканской клинической больницы №2, где выполняется весь спектр онкологических операций
Главный врач Республиканской клинической больницы №2 Ибрагим Магомедов (справа) на пресс-конференции в Махачкале Низами Гаджибалаев/ТАСС
Описание
Главный врач Республиканской клинической больницы №2 Ибрагим Магомедов (справа) на пресс-конференции в Махачкале
© Низами Гаджибалаев/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. В Республиканской клинической больнице №2 в Дагестане в этом году откроют два новых отделения - амбулаторной химиотерапии и гериатрии. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Махачкале главный врач республиканского медучреждения Ибрагим Магомедов.

"В этом году наш Минздрав поддержал нас, мы открываем отделение амбулаторной химиотерапии для лечения больных опухолевыми заболеваниями. Теперь у нас будет амбулаторная химиотерапия, в стационаре есть койки онкологии, поэтому весь цикл мы, наверное, будем замыкать. Единственное, чего у нас нет - лучевая терапия. Лучевую терапию нужно сосредоточить в одном месте, там, где есть соответствующие специалисты и инфраструктура", - сказал Магомедов.

Кроме того, по его словам, в этом году в РКБ №2 появится еще одно отделение гериатрии. "Наше учреждение является гериатрическим организационно-методическим центром. Мы реализуем и координируем работу по проекту "Старшее поколение" национального проекта ["Демография"]. У нас есть гериатрический центр, амбулаторная гериатрия, два отделения гериатрии, в этом году открывается еще одно отделение гериатрии", - сообщил главврач.

Он уточнил, что в отделении гериатрии будет 30 коек. "Туда госпитализируются по направлениям из нашего гериатрического центра, городского гериатрического центра и из любой поликлиники республики по соответствующему направлению. Там есть все необходимое для лечения этих пациентов", - сказал Магомедов.

Он сказал, что в РКБ №2 выполняется весь спектр онкологических операций. "По онкологии выполняются все радикальные операции на кишечнике, на поджелудочной железе, на печени, выполняются высокотехнологичные операции по гинекологии. Это и сложные операции на поджелудочной железе, которые делаются не везде, урологические операции на предстательной железе. У нас самый мощный лазер для хирургии, и в государственных медучреждениях [региона] он, наверное, единственный", - сказал главврач больницы.

Республиканская клиническая больница основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой Дагестанского государственного медицинского университета.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
Реклама на ТАСС
В Московском зоопарке собрали около 3,3 тыс. нераспроданных новогодних елей и сосен
Деревья принесли в вольеры тигров и львов, белых медведей и больших панд, дикдиков, черных антилоп и сурикатов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС