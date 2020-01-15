В Махачкале в 2020 году откроют отделения амбулаторной химиотерапии и гериатрии

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. В Республиканской клинической больнице №2 в Дагестане в этом году откроют два новых отделения - амбулаторной химиотерапии и гериатрии. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Махачкале главный врач республиканского медучреждения Ибрагим Магомедов.

"В этом году наш Минздрав поддержал нас, мы открываем отделение амбулаторной химиотерапии для лечения больных опухолевыми заболеваниями. Теперь у нас будет амбулаторная химиотерапия, в стационаре есть койки онкологии, поэтому весь цикл мы, наверное, будем замыкать. Единственное, чего у нас нет - лучевая терапия. Лучевую терапию нужно сосредоточить в одном месте, там, где есть соответствующие специалисты и инфраструктура", - сказал Магомедов.

Кроме того, по его словам, в этом году в РКБ №2 появится еще одно отделение гериатрии. "Наше учреждение является гериатрическим организационно-методическим центром. Мы реализуем и координируем работу по проекту "Старшее поколение" национального проекта ["Демография"]. У нас есть гериатрический центр, амбулаторная гериатрия, два отделения гериатрии, в этом году открывается еще одно отделение гериатрии", - сообщил главврач.

Он уточнил, что в отделении гериатрии будет 30 коек. "Туда госпитализируются по направлениям из нашего гериатрического центра, городского гериатрического центра и из любой поликлиники республики по соответствующему направлению. Там есть все необходимое для лечения этих пациентов", - сказал Магомедов.

Он сказал, что в РКБ №2 выполняется весь спектр онкологических операций. "По онкологии выполняются все радикальные операции на кишечнике, на поджелудочной железе, на печени, выполняются высокотехнологичные операции по гинекологии. Это и сложные операции на поджелудочной железе, которые делаются не везде, урологические операции на предстательной железе. У нас самый мощный лазер для хирургии, и в государственных медучреждениях [региона] он, наверное, единственный", - сказал главврач больницы.

Республиканская клиническая больница основана на базе Республиканского медицинского центра в марте 2019 года. Учреждение является научной и клинической базой Дагестанского государственного медицинского университета.