В Московском зоопарке собрали около 3,3 тыс. нераспроданных новогодних елей и сосен

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Акция по сбору нераспроданных новогодних елей и сосен завершилась в Московском зоопарке, всего за две недели удалось собрать около 3,3 тыс. деревьев. Об этом сообщается в среду на странице столичного зоосада в Facebook.

"15 января наш зоопарк принял последнюю партию нераспроданных новогодних деревьев. В общей сложности за две недели проведения акции было собрано более 3250 елей и сосен. Часть из них уже можно увидеть в вольерах овцебыков, альпак, голубых баранов, азиатских львов, больших панд и многих других животных. Остальные деревья будут храниться в особом хозяйственном помещении со сниженной температурой", - говорится в публикации.

Там добавили, что нераспроданным елкам нашлось применение в вольерах тигров и львов, белых медведей и больших панд, также деревья принесли в вольеры представителей африканской фауны - дикдиков, черных антилоп и сурикатов. Еловая хвоя - это кладезь витаминов, которых не хватает животным в зимний период.

"Акция по сбору елок - добрая традиция, существующая в зоопарке уже не первый год. В рамках нее нераспроданные в канун праздников деревья получают шанс на вторую жизнь: они становятся игрушками, когтеточками и даже вкусным десертом для животных, а также естественным декором для их вольеров. Часть собранных деревьев была отправлена в наш филиал под Волоколамском, там елки и сосны уже украсили вольеры киангов, лошадей Пржевальского, белых медведей, росомах, амурских тигров, рысей и некоторых других видов. Больше всего полученным хвойным подаркам радовались сычуаньские такины: эти редкие копытные с охотой объедают кору со стволов елок, чешут о их поверхность свои рога, а молодые особи даже бодают деревья во время своих игр", - отмечается в публикации.