Все школы в Забайкалье оборудовали теплыми санузлами

ЧИТА, 16 января. /ТАСС/. Власти Забайкальского края завершили оборудование теплых санузлов в школах - в 2018 году на проблему их отсутствия указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Президент России Владимир Путин, выступая в среду с посланием к Федеральному Собранию, подчеркнул, что в школах страны должна быть обновлена инфраструктура, оборудованы столовые и буфеты, налажены системы снабжения качественными продуктами. Ранее неоднократно отмечалось, что в Забайкальском крае, Дагестане и Бурятии оставались школы без теплых туалетных комнат. Для решения этой проблемы Забайкалью в 2019 году выделили 264 млн рублей из резервного фонда правительства РФ.

"В 2019 году в Забайкалье нужно было оборудовать оставшиеся 165 школ санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима. Эти работы завершены", - сказали в пресс-службе.

В Забайкальском крае более 550 школ, в них учатся более 140 тыс. детей. В министерстве уточнили, что в 2020 году на средства федеральной субсидии в 172 зданиях школ планируется обустроить септики.

В феврале 2019 года Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, что все российские школы должны быть переведены на современные условия обучения через два года, подчеркнув, что "порядка 200 тыс. ребят все еще ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации".