Гидрометцентр не прогнозирует аномальное тепло в феврале по всей России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Температура в феврале будет колебаться в пределах привычной нормы по всей территории России. Об этом сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, в Москве в феврале температура обычно составляет минус 2-7 градусов днем, минус 12 градусов ночью и 36 мм осадков. В пределах нормы температура также ожидается в Нижегородской, Кировской, Московской, Тверской, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, Карелии. На севере Приволжского округа погода может достигать 17 градусов мороза ночью и до минус 11 днем.

На юге западной Сибири в феврале по ночам прогнозируется минус 17-22 градуса, днем минус 9-14 градусов, в центральных и южных районах Красноярского края до минус 28 по ночам и днем минус 14-19 градусов. Температура ниже нормы может быть зафиксирована в Якутии, Забайкалье и в Иркутской области, на западе Чукотки, побережье Магаданской области, в центральных и северных районах Хабаровского края и в Амурской области. Теплее обычного может быть на Камчатке, Сахалине, на севере и юге Урала, в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском крае.

На юго-востоке Центрального округа возможен избыток осадков, а также в центральных и южных районах Красноярского края, Иркутской области, Забайкалье, востоке Амурской области, в Хабаровском края и на юге Приморья, Дефицит осадков ожидается в Якутии, в Оренбургской и на юге Челябинской областей, в Курганской области. На всей остальной территории осадки будут в норме, сообщили в Гидрометцентре.