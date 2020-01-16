СМИ: два острова в Индонезии полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря

СИНГАПУР, 16 января. /ТАСС/. Два необитаемых острова, входящих в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря из-за глобального потепления. Об этом пишет в четверг газета The Straits Times, приводя данные местной организации "Форум по окружающей среде".

"Острова Бетет и Гундул в настоящее время находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря", - заявил руководитель этой неправительственной структуры Хайрул Собри. "Если не предпринять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящих в состав этой провинции", - предупредил эксперт. Так, по его словам, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Калонг и Салах Намао - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

Он отметил, что Салах Намао все еще является обитаемым, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать остров, в том числе из-за повышения уровня моря. Эксперт также рассказал, что на ушедшем под воду острове Бетет раньше располагался национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО.

Индонезия находится на крупнейшем в мире архипелаге, в состав которого входят 18 тыс. островов.