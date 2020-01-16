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В Ярославле проведут выставку предметов из собрания ГИМ, посвященную японской культуре

В Музее зарубежного искусства будут представлены доспехи самураев, а также оружие: например, катаны и лук

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Выставка, посвященная японской культуре, "Путь самурая" с экспонатами из собрания Государственного исторического музея откроется в Ярославле в конце февраля. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Ярославского художественного музея Алексей Федорчук.

"В Музее зарубежного искусства будет представлено около 40 произведений. Это доспехи самураев, а также оружие: например, катаны и лук. Выставка "Путь самурая" откроется 20 февраля и продлится до середины июня", - сказал Федорчук.

Ярославский художественный музей не впервые сотрудничает с Государственным историческим музеем, в 2019 году в Ярославле с успехом прошла выставка античных ваз. "Мы уже проводили выставку предметов из собрания Государственного исторического музея - "Античные вазы". Сейчас наше сотрудничество продолжается", - добавил Федорчук.

Музей зарубежного искусства работает в рамках Ярославского художественного музея. В его экспозиции - западноевропейское искусство XVI - начала XX веков, а также искусство Востока. Музей находится в отдельно стоящем особняке. В находящемся рядом с домом саду растут нехарактерные для средней полосы растения - сакура, спиреи, маньчжурский абрикос.

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РоссияЯрославская область
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