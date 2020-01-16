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Новая техника заработала в Приморье, где возникли проблемы с вывозом мусора

В регионе будут работать 15 единиц новой техники

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. "Приморский экологический оператор" закупил новые мусоровозы, самосвалы и другие спецмашины для вывоза бытовых отходов, сообщила в четверг пресс-служба правительства края. 15 единиц новой техники будут работать в том числе во Владивостоке и Лесозаводске, где в начале января возникли проблемы с вывозом мусора.

Во Владивостоке в начале года сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. Как сообщил 4 января ТАСС первый замдиректора КГУП "Приморский экологический оператор" Сергей Лазарев, это случилось по двум причинам: в новогодние праздники объем мусора оказался в четыре раза больше, чем в обычные дни, кроме того, в конце декабря вывозящие мусор компании, которые работали в крупных районах города, без объяснения причин перестали вывозить отходы, а уже к 31 декабря образовались завалы.

"Мусоровозы на базе МАЗов вмещают в себя до 180 стандартных контейнеров, будут работать в Лесозаводске и Владивостоке. В Первомайском районе города будет трудиться и мультилифт - это машина со съемным бункером-накопителем большого объема, которая может использоваться и как самосвал. МАЗы-самосвалы задействуем в северных районах, они предназначены для перевозки отходов на полигоны, бортовые машины используем для сбора крупногабаритного мусора", - процитировала пресс-служба слова Лазарева.

Также закуплено более 1,3 тыс. новых мусорных контейнеров. Лазарев сказал ТАСС, что сложная ситуация с вывозом мусора во Владивостоке пока не стабилизирована.

Реакция на проблему

10 января пресс-служба правительства Приморья сообщила, что власти дали компаниям неделю на исправление ситуации, после чего договор с ними может быть расторгнут и вскрыта банковская гарантия в размере 25 млн рублей за каждый район города. 13 января губернатор Олег Кожемяко заявил, что часть заказов на вывоз мусора во Владивостоке и в Приморском крае планируется передать малому бизнесу. По его словам, если проштрафившиеся компании продолжат нарушать обязательства, то будут полностью отстранены от контрактов на вывоз мусора, что обернется для них финансовыми потерями, в том числе в виде новых штрафов.

С 1 января в Приморье вступил в силу новый закон об административной ответственности за ненадлежащее содержание мусорных контейнерных площадок. Штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тыс. рублей. Приморье - один из 11 регионов, которые к сентябрю 2019 года не вошли в реформу обращения с отходами и сделали это с 1 января. Изменение системы обращения с бытовыми отходами в Приморье проводится в рамках реализации нацпроекта "Экология".

На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд.

Теги
РоссияПриморский край
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