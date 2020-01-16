В Таиланде заявили, что новый тип пневмонии не повлияет на турпоток в китайский Новый год

БАНГКОК, 16 января. /ТАСС/. Управление по туризму Таиланда выразило уверенность, что недавние случаи заражения коронавирусом нового типа не повлияют на туристический поток в королевство в период празднования китайского Нового года, который начинается 25 января. Об этом в четверг сообщила газета The Nation.

"При посещении Таиланда иностранные туристы могут быть уверены, что правительственные учреждения применяют самые серьезные меры для борьбы с коронавирусом", - сказал глава управления Юттхасак Супасорн. По его оценкам, во время празднования китайского Нового года королевство посетит около 1,01 млн иностранцев, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Мы ожидаем, что эти туристы потратят 21,74 млрд батов ($717,9 млн), что на 1,6% больше, чем в прошлом году", - добавил он.

"Продление визового послабления до 30 июня может привлечь около 312 тыс. туристов из КНР, которые потратят не менее 8,4 млрд батов ($277,4 млн)", - отметил Супасорн. Что касается внутреннего рынка, то управление по туризму планирует организовать новогодние мероприятия в девяти провинциях королевства, а именно в Бангкоке, Чиангмае, Накхонсаване, Ратчабури, Супханбури, Чонбури, Удонтхани, Сонгкхла и на Пхукете. "Мы надеемся, что в этих мероприятиях примут участие местные туристы, примерно по 437 тысяч человек на провинцию, туристический доход составит около 2,26 млрд батов ($74,63 млн)", - прогнозирует чиновник.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболевания в городе Ухань, расположенном в 1032 км к северу от Пекина в центральной части страны. Коронавирус неизвестного типа был выявлен местными специалистами 7 января. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

ВОЗ призвала страны вести тщательный эпидемиологический мониторинг в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии. К настоящему моменту подтверждены около 60 случаев заражения этим вирусом, один человек умер, свыше 680 изолированы.