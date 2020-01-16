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Метеорологи ожидают экстремальных погодных явлений в 2020 году

По данным ВМО, 2019 год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом
Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 16 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Мировое сообщество может столкнуться в 2020 году и в последующие десятилетия с более серьезными по своим последствиям экстремальными погодными явлениями, чем прежде. Об этом заявил в Женеве генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. Если не принимать меры по ограничению выбросов парниковых газов, то температура к концу нынешнего столетия вырастет на 3-5 градусов Цельсия, предупредил он.

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"2020 год начался с того, чем закончился 2019 - с событий, оказывающих сильное влияние на погоду и связанных с климатом", - констатировал глава ВМО. Он обратил внимание на масштабные пожары в Австралии, для которой минувший год стал самым теплым и засушливым за все время метеонаблюдений. "К сожалению, мы ожидаем увидеть гораздо более экстремальную погоду в течение 2020 года и предстоящих десятилетий", - сказал Таалас, напомнив о зафиксированных рекордных уровнях парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере.

По данным ВМО, минувший год, запомнившийся летней жарой в ряде регионов планеты, стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. В этом отношении он уступил только 2016 году. Средняя глобальная температура в 2019 году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. Вместе с тем 2016 год "остается самым теплым в истории наблюдений, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызывающим потепление, и долгосрочным изменением климата".

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По данным организации, средняя температура за последние пять лет (2015-2019) и за десятилетие (2010-2019) была самой высокой для любых пяти и десяти лет подряд за время метеонаблюдений. С 1980 года каждое десятилетие было теплее предыдущего, и эта тенденция, как ожидается, продолжится из-за рекордных уровней удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере, констатируют эксперты. "Если продолжится эмиссия углекислого газа, как это происходит сейчас, то к концу нынешнего столетия температура вырастет на 3-5 градусов Цельсия", - резюмировал Таалас.

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