Метеорологи ожидают экстремальных погодных явлений в 2020 году

ЖЕНЕВА, 16 января. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Мировое сообщество может столкнуться в 2020 году и в последующие десятилетия с более серьезными по своим последствиям экстремальными погодными явлениями, чем прежде. Об этом заявил в Женеве генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас. Если не принимать меры по ограничению выбросов парниковых газов, то температура к концу нынешнего столетия вырастет на 3-5 градусов Цельсия, предупредил он.

"2020 год начался с того, чем закончился 2019 - с событий, оказывающих сильное влияние на погоду и связанных с климатом", - констатировал глава ВМО. Он обратил внимание на масштабные пожары в Австралии, для которой минувший год стал самым теплым и засушливым за все время метеонаблюдений. "К сожалению, мы ожидаем увидеть гораздо более экстремальную погоду в течение 2020 года и предстоящих десятилетий", - сказал Таалас, напомнив о зафиксированных рекордных уровнях парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере.

По данным ВМО, минувший год, запомнившийся летней жарой в ряде регионов планеты, стал вторым из самых теплых в истории наблюдений за погодой и климатом. В этом отношении он уступил только 2016 году. Средняя глобальная температура в 2019 году была на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1850-1900 годы. Вместе с тем 2016 год "остается самым теплым в истории наблюдений, что обусловлено очень сильным феноменом Эль-Ниньо, вызывающим потепление, и долгосрочным изменением климата".