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Журналисты примут участие в подготовке предложений по изменениям в Конституцию

В рабочую группу вошел глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и секретарь объединения Леонид Левин

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Журналистское сообщество будет участвовать в подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ. Об этом сообщил в четверг корреспонденту ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, который вошел в созданную президентом Владимиром Путиным рабочую группу.

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"От Союза в группе два человека - глава комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, он является секретарем СЖР, и я, так что журналистское сообщество будет участвовать в этом важном процессе", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что свои предложения СЖР будет формировать в ходе работы. "Сначала послушаем, что нам скажет президент", - добавил он.

Путин намерен провести первую встречу с рабочей группой в четверг, 16 января. Ранее сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщал, что в четверг пройдет установочное заседание. Первое рабочее заседание намечено на 17 января.

В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию вошли 75 политиков, ученых, общественных деятелей. Сопредседателями группы стали Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации Талия Хабриева.

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