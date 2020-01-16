Путин отметил работу Василия Ланового по сбережению исторической памяти о войне

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил актера Василия Ланового с днем рождения, отметив его деятельность по сбережению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Текст поздравления опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Многочисленные почитатели вашего таланта ценят и искренне любят вас за верность своему призванию, родному Вахтанговскому театру. И конечно, они с огромным уважением относятся к вашей востребованной общественной деятельности, направленной на сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодежи на высоких примерах патриотизма и гражданственности", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал актеру здоровья и творческого долголетия.

Василий Лановой родился 16 января 1934 г. в Москве. С двенадцати лет посещал занятия в театральной студии Дворца культуры ЗИЛа. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова).

С 1957 г. по н. в. Василий Лановой является актером Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях: "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци, "Каменный гость" по пьесе Александра Пушкина, "Филумена Мартурано" по комедии Эдуардо де Филиппо, "Дети солнца" по пьесе Максима Горького, "Фронт" по произведению Александра Корнейчука, "Чудо святого Антония" по пьесе Мориса Метерлинка, "Мария Тюдор" по драме Виктора Гюго, "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмена и др.

Василий Лановой широко известен в качестве киноактера. Дебютной для него стала роль старшеклассника Валентина Листовского в фильме Татьяны Лукашевич "Аттестат зрелости" по пьесе Лии Гераскиной (1954).