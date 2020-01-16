В России в 2019 году изъято из обращения 270 серий лекарств

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники Росздравнадзора изъяли из обращения 270 серий лекарственных препаратов в прошлом году, возбуждено 31 уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре РФ по итогам заседания межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному обороту лекарств.

"Представителями Росздравнадзора обращено внимание на то, что только за 2019 год изъяты из обращения 270 серий лекарственных препаратов 178 торговых наименований. В связи с этим правоохранительными органами возбуждено и расследуется 31 уголовное дело", - сообщили в надзорном ведомстве.

В прошлом году возбуждены 49 дел о картелях на рынке реализации лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, из которых 13 окончены и по ним вынесены решения, ФАС России продолжает работу по пресечению фактов заключения подобных соглашений.

Как сообщили в надзорном ведомстве, прокуроры выявляли факты осуществления фармацевтической деятельности без лицензии, безрецептурного отпуска лекарств, несоответствия производств и торговых залов требованиям, игнорирования аптеками условий хранения и отпуска препаратов. Также пресекались факты реализации лекарств, фактически не выпускавшихся производителями. При участии ФАС прокуроры выявляли нарушения законодательства о контрактной системе и антимонопольного законодательства, которые вели к ограничению конкуренции на рынке лекарств и негативно влияли на своевременную поставку препаратов. В связи с этим принимались необходимые меры прокурорского реагирования.