Минобрнауки введет 100% целевое обучение в ординатуре по дефицитным специальностям

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минобрнауки и Минздрав России введут стопроцентное целевое обучение по дефицитным специальностям в ординатуре. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ.

В среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что целевой прием в ординатуры медицинских вузов по дефицитным специальностям надо довести почти до 100%. Он предложил изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям: по специальности "Лечебное дело" - 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "Педиатрия" - 75%.

"Минздравом России и Минобрнауки России при формировании предложений на 2020 год была учтена необходимость увеличения объемов целевого приема, таким образом в проекте акта об установлении квоты приема на целевое обучение предусмотрено установление квоты приема на целевое обучение по специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" в объеме 70% и 75% соответственно, и в отношении ординатуры стопроцентное целевое обучение по дефицитным специальностям", - сообщили в министерстве, добавив, что ранее по заявленным специальностям квота была установлена в объеме 60%.

В пресс-службе уточнили, что квота приема на целевое обучение формируется с учетом предложений субъектов РФ и заинтересованных органов исполнительной власти и утверждается ежегодно распоряжением правительства.