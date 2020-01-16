В Саратове произошли перебои водоснабжения в домах более 42 тыс. жителей

САРАТОВ, 16 января. /ТАСС/. Работы на водосетях в Саратове стали причиной перебоев водоснабжения в домах более 42 тыс. жителей и на нескольких социальных объектах в четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с ремонтными работами на водоводе отключено ХВС в ряде жилых домов, в ряде жилых домов понижено давление холодного водоснабжения <…> Всего в зону отключения и понижения ХВС входят: 2696 жилых домов разной этажности с населением 42432 человек, из них детей - 8498", - говорится в распространенной пресс-службой сообщении.

По данным пресс-службы, перебои с водой также наблюдаются в 17 социально значимых объектах, в домах также могут отключить отопление, так как в зоне отключения находятся семь котельных.

Ремонтные работы проводит бригада ООО "Концессии водоснабжения". Восстановить водоснабжение планируется не раньше полуночи.