В Госдуме заявили, что доплату за классное руководство могут ввести поправками в бюджет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выплаты учителям за классное руководство могут быть введены после принятия поправок в федеральный бюджет, считает председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Я думаю, мы здесь вполне можем внести соответствующую поправку в федеральный бюджет. Это бюджетные деньги, которые пока не предусмотрены, но мы должны быть здесь соисполнителями <...> У нас сейчас рассматривается новый законопроект о социальных льготах для преподавателей, может быть, мы можем внести эту норму и в закон об образовании, о федеральных выплатах за классное руководство. Это может быть законодательной инициативой, и мы должны это рассмотреть. Мне кажется, что это вполне может быть", - сказал Никонов в четверг на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

В среду Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что классным руководителям в школах необходимо с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату в размере не менее 5 тыс. рублей из федерального бюджета, сохранив при этом все действующие региональные выплаты. В Министерстве просвещения России уже заявили, что к готовы проработке соответствующей программы.