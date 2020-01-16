{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол ЕС заявил, что стоимость шенгенских виз для россиян не изменится

Многократная шенгенская виза по-прежнему будет стоить €35

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Страны Европейского союза заинтересованы в наращивании туристического потока из России и не намерены повышать размеры консульского сбора за оформление шенгенских виз, который составляет сейчас €35. Об этом заявил в четверг журналистам глава представительства Евросоюза в РФ посол Маркус Эдерер.

"Появляющиеся в прессе сообщения о повышении сборов за оформление туристических виз в страны ЕС для иностранцев не касаются российских граждан, - отметил он. - Многократная шенгенская виза для россиян по-прежнему будет стоить €35. Евросоюз весьма заинтересован в том, чтобы поток туристов из России продолжал расти".

В этой связи посол обратил внимание на то, что по количеству получаемых шенгенских виз россияне занимают первое место в мире и превосходят по этому показателю такие страны, как Индия и Китай.

"Мы поддерживаем эту тенденцию, в том числе в рамках диалога по упрощению визового режима, - продолжил дипломат. - В начале февраля вступит в силу новый визовый кодекс ЕС, который содержит несколько дополнительных мер по упрощению визовых процедур. Это коснется и российских граждан".

В новость были внесены изменения (11:47 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Прокуратура Татарстана проверит данные о домогательствах к воспитанницам соцприюта
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девочки рассказывают о домогательствах со стороны работника соцучреждения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС