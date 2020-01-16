Посол ЕС заявил, что стоимость шенгенских виз для россиян не изменится

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Страны Европейского союза заинтересованы в наращивании туристического потока из России и не намерены повышать размеры консульского сбора за оформление шенгенских виз, который составляет сейчас €35. Об этом заявил в четверг журналистам глава представительства Евросоюза в РФ посол Маркус Эдерер.

"Появляющиеся в прессе сообщения о повышении сборов за оформление туристических виз в страны ЕС для иностранцев не касаются российских граждан, - отметил он. - Многократная шенгенская виза для россиян по-прежнему будет стоить €35. Евросоюз весьма заинтересован в том, чтобы поток туристов из России продолжал расти".

В этой связи посол обратил внимание на то, что по количеству получаемых шенгенских виз россияне занимают первое место в мире и превосходят по этому показателю такие страны, как Индия и Китай.

"Мы поддерживаем эту тенденцию, в том числе в рамках диалога по упрощению визового режима, - продолжил дипломат. - В начале февраля вступит в силу новый визовый кодекс ЕС, который содержит несколько дополнительных мер по упрощению визовых процедур. Это коснется и российских граждан".

В новость были внесены изменения (11:47 мск) — обновлена информация по тексту.