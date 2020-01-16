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Дворников из Австрии, Германии, Турции и Греции пригласят на бал в Крым

Мероприятие, по замыслу ялтинских властей, должно привлечь внимание к профессии дворника

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Ялты намерены с помощью народной дипломатии пригласить на декабрьский бал дворников в Крым представителей профессии из Австрии, Германии, Турции и Греции, сообщила в четверг пресс-служба ялтинской администрации.

На совещании 11 января по реализации национальных проектов в Крыму глава администрации Иван Имгрунт сообщил о намерении провести в декабре 2020 года международный бал дворников по типу Венского бала для привлечения внимания к этой профессии. Глава Ялты не уточнил, из каких стран планируется пригласить дворников.

"Крым с помощью народной дипломатии обретает все большее признание многих стран, руководители которых в рамках официальной дипломатии не хотят с нами общаться. И в рамках народной дипломатии мы пригласим дворников из бывших союзных республик, а также из стран Западной Европы - Австрии, Германии, Турции, Греции", - приводятся слова Имгрунта в сообщении. Уточняется, что приглашения будут разосланы в зарубежные города-побратимы Ялты, в частности, в Баден-Баден и Ниццу.

В сообщении отмечается, что при подготовке к балу ялтинские власти ориентируются на Бал охотников и Бал дворников, проводившиеся в рамках Венских балов. "Это будет традиционное торжество - с симфоническим оркестром, фуршетом, мужчины будут одеты в парадную форму дворников, а женщины, как и положено, в традиционные бальные белые платья", - приводятся слова Имгрунта.

Теги
АвстрияТурцияГерманияГрецияРоссияКрым
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