Псковские власти выделят 20 млн рублей в 2020 году на дополнительную поддержку многодетных

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2020 году выделят 20 млн рублей на дополнительную поддержку многодетных, в частности, средства пойдут на новую программу, по которой семьи с детьми будут получать социальную карту с номиналом до 20 тыс. рублей. Это нововведение коснется как минимум 5 тыс. многодетных матерей, проживающих в регионе, говорится в четверг в сообщении, опубликованном на странице губернатора региона Михаила Ведерникова в Instagram.

Тема о поддержке семей с детьми для Псковской области крайне актуальна, так как в регионе сейчас отмечается спад рождаемости. Так, в 2016 году родились 7,1 тыс. человек, в 2019 году, по оценке властей, количество родившихся составляет порядка 5,7 тыс. Сокращается также число семей, в которых рождается первый ребенок, увеличивается возраст женщин, которые становятся матерями впервые.

"Послание [президента РФ] содержало в себе беспрецедентное число новых социальных мер для улучшения демографии и повышения благосостояния семей с низкими доходами. Каждое решение особенно остро востребовано в Псковской области. Мы <..> подготовили долгожданное нововведение для многодетных семей региона. В 2020 году более 20 млн рублей будут направлены на расширение возможностей регионального материнского капитала", - написал губернатор.

Он также отметил, что социальные карты жители региона начнут получать с марта. "С 1 марта держатели маткапитала смогут получать социальную карту, по которой ежегодно до 20 тыс. рублей можно будет использовать на покупку лекарств, школьных принадлежностей и строительных материалов. Изменения актуальны для более чем 5 тыс. многодетных мам нашего региона. В ближайшем будущем на рабочей встрече с [банками] и УФАС обсудим финальные технические детали, а также выберем партнеров проекта. В перспективе рассчитываем на дальнейшее расширение возможностей маткапитала - новая карта может стать эффективным инструментом поддержки семей", - пояснил Ведерников.

Ранее председатель регионального комитета по социальной защите населения Ольга Евстигнеева сообщала ТАСС, что власти Псковской области направили по нацпроекту "Демография" в 2019 году почти 1 млрд рублей на поддержку многодетных семей, а также на выплаты при рождении первого ребенка. В области сейчас реализуется комплекс мер поддержки семей с детьми. Одна из самых значимых - ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей. Ее размер составляет более 10,6 тыс. рублей, эти пособия могут получить семьи, доходы которых не превышают прожиточный минимум, установленный на территории региона. Кроме выплаты пособий многодетным семьям, псковские власти предоставляют им средства на приобретение или строительство жилья, а также обеспечивают земельными участками.

Кроме того, в регионе в рамках нацпроекта также разработаны особые меры поддержки семей, где рождается тройня: предусмотрена ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка, ежемесячное пособие на оплату коммунальных услуг в размере 30% от общей суммы.