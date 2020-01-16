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Право студентов на выбор смежной профессии могут закрепить в законе

Ранее Владимир Путин предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов не исключает, что право студентов на выбор новых программ обучения и смежных профессий может быть закреплено законодательно.

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"Нашего законодательного оформления может потребовать предложение президента рассчитать, что нужно дать возможность студенту после второго курса выбирать новые направления, программу обучения, изучать смежные профессии. Я не исключаю, что здесь потребуется законодательное определение", - сказал Никонов на состоявшемся в четверг заседании комитета.

В среду, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин предложил дать возможность студентам после второго курса выбирать новые направления или программу обучения, включая смежные профессии.

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