ОНФ проверит качество интернета в регионах после поставленных в послании задач

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверят качество интернета в образовательных и медицинских учреждениях сел и малых городов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба движения.

В среду в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости развивать высокоскоростной интернет в стране.

"В этом году ОНФ (тематическая площадка "Цифровая экономика РФ") проведет масштабное исследование фактического положения дел в вопросах подключения школ, сельских ФАПов и малочисленных населенных пунктов к интернету. Этим займутся активисты ОНФ в регионах, будут проведены полевые исследования, мониторинги", - приводит пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ, генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что эти проверки пройдут публично и в диалоге с гражданами. "Согласно планам, в этом году мониторинги пройдут в 82 субъектах России. При этом общественный контроль будет осуществляться не только в городах, но и не менее чем в 200 малочисленных населенных пунктах. Все результаты мониторинга будут обсуждаться публично", - подчеркнул Комиссаров.

По итогам проверки будет создан комплекс мер по устранению тех проблем, которые выявят активисты.