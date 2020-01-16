Рошаль считает важным опираться на мнение медсообщества при изменении Конституции

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Необходимо учитывать мнение народа и опираться на оценку медицинского сообщества при работе над внесением поправок в Конституцию, заявил журналистам сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль, который вошел в созданную президентом РФ Владимиром Путиным рабочую группу по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию.

Всего в группу вошли 75 политиков, ученых и общественных деятелей. Первую встречу с экспертами глава государства намерен провести в четверг, 16 января. Ранее сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщал, что в четверг пройдет установочное заседание. Первое рабочее заседание намечено на 17 января.

"Принципиально я буду опираться на мнение гражданского общества, в данном случае по здравоохранению буду опираться на мнение медицинского сообщества. Мы обязательно будем советоваться с народом и понимать, по правильному пути мы идем или нет", - сказал он.

Ранее президент в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. В частности, он заявил о необходимости закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописать в Конституции ряд социальных гарантий - о минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий. Кроме того, глава государства предложил расширить полномочия органов местного самоуправления, повысить роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепить соответствующий статус Государственного совета.

Также в число его предложений вошли расширение полномочий Госдумы, Совета Федерации и Конституционного суда и ужесточение требований к лицам, занимающим высшие государственные должности, и кандидатам на пост президента.