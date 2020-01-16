Прокуратура Татарстана проверит данные о домогательствах к воспитанницам соцприюта

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана намерена проверить данные в социальных сетях о домогательствах к воспитанницам социального приюта в Рыбно-Слободском муниципальном районе. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором воспитанники социального приюта в Рыбно-Слободском районе рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника учреждения", - говорится в сообщении.

Проводить надзорные мероприятия поручили прокурору района. По требованию прокурора в соцучреждение выехала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители проверяют достоверность данных. Кроме того, прокуратура проверит законность действий граждан, организовавших опрос и видеосъемку детей и последующее размещение видеоматериалов в интернете.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Татарстану, соответствующий видеоролик выявили в ходе мониторинга. На нем воспитанницы одного из социальных приютов Рыбно-Слободского района для детей и подростков сообщили, что с августа прошлого года по 15 января 2020 года сотрудник приюта совершал в отношении четырех девочек 2006-2010 годов рождения действия сексуального характера.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. В настоящее время проверяется достоверность изложенных в видеоролике сведений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Мы [Минниханову] сегодня доложили о ситуации, полную картину обрисовали и видео, которое появилось в сети, и о том, какую работу уже начали правоохранители и Следственный комитет, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка, Минсоцтруда. Мы ему всю эту ситуацию обрисовали, он дал поручение премьер-министру республики провести полноценную проверку по этому факту для того, чтобы установить, было ли подобное, и сказал, что по результатам проверки обязательно доложить ему", - сказала она.

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