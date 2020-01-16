{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Прокуратура Татарстана проверит данные о домогательствах к воспитанницам соцприюта

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девочки рассказывают о домогательствах со стороны работника соцучреждения

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана намерена проверить данные в социальных сетях о домогательствах к воспитанницам социального приюта в Рыбно-Слободском муниципальном районе. Об этом в четверг сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео, на котором воспитанники социального приюта в Рыбно-Слободском районе рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника учреждения", - говорится в сообщении.

Проводить надзорные мероприятия поручили прокурору района. По требованию прокурора в соцучреждение выехала следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители проверяют достоверность данных. Кроме того, прокуратура проверит законность действий граждан, организовавших опрос и видеосъемку детей и последующее размещение видеоматериалов в интернете.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Татарстану, соответствующий видеоролик выявили в ходе мониторинга. На нем воспитанницы одного из социальных приютов Рыбно-Слободского района для детей и подростков сообщили, что с августа прошлого года по 15 января 2020 года сотрудник приюта совершал в отношении четырех девочек 2006-2010 годов рождения действия сексуального характера.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан проводится доследственная проверка. В настоящее время проверяется достоверность изложенных в видеоролике сведений. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести проверку, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Мы [Минниханову] сегодня доложили о ситуации, полную картину обрисовали и видео, которое появилось в сети, и о том, какую работу уже начали правоохранители и Следственный комитет, прокуратура, уполномоченный по правам ребенка, Минсоцтруда. Мы ему всю эту ситуацию обрисовали, он дал поручение премьер-министру республики провести полноценную проверку по этому факту для того, чтобы установить, было ли подобное, и сказал, что по результатам проверки обязательно доложить ему", - сказала она.

В новость внесены изменения (12:38 мск) - добавлены подробности

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстан
Реклама на ТАСС
Гайдаровский форум-2020 "Россия и мир"
Якутия планирует к 2024 году увеличить до 10 тыс. число работников в IT-отрасли
Сейчас в этой сфере работают 1,5 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС