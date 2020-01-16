Якутия планирует к 2024 году увеличить до 10 тыс. число работников в IT-отрасли

ТАСС, 16 января. Количество работающих в IT-отрасли в Якутии планируется увеличить к 2024 году в несколько раз, до 10 тыс. человек. Об этом сообщил в четверг на панельной дискуссии "Кооперация государства и бизнеса в цифровой гонке" Гайдаровского форума глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня уже 1,5 тыс. человек работают в этой отрасли. Мы ставим задачу, чтобы к 2024 году работали 10 тыс. человек ", - сказал Николаев.

Он также отметил, что идут переговоры о вхождении Якутска в проект в сфере подготовки IT-специалистов "Школа 21". "Мы имеем очень серьезную математическую школу в нашем федеральном университете. Благодаря этому мы порядка 200 человек готовим, которые востребованы в этой отрасли, но нам надо тысячами их готовить. Сейчас мы ведем переговоры со "Сбербанком", чтобы "Школа 21" не только в городах-миллионниках была представлена, но и в таких городах как Якутск", - сказал глава региона.

"Школа 21" - образовательная инициатива Сбербанка - начала работу в ноябре 2018 года. Она готовит специалистов мирового уровня в сфере информационных технологий по уникальной методике: без расписания и учителей.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы, Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В этом году форум проходит 15-16 января, его главная тема - "Россия и мир: вызовы нового десятилетия". ТАСС выступает генеральным информационным партнером.