Обвиняемый в растрате экс-губернатор Ивановской области пожаловался на медпомощь в СИЗО

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, обвиняемый в растрате, обратился в ОНК Москвы из-за отсутствия надлежащей медпомощи в CИЗО "Матросская Тишина". Об этом сообщил ТАСС сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи, посетивший бывшего чиновника в больнице изолятора.

"Коньков с 10 января находится в больнице СИЗО. За это время он не был осмотрен эндокринологом и занимается фактически самолечением, сам для себя определяет дозировку препаратов, которые ему передают родственники. Неправильная дозировка лекарств при инсулинозависимом диабете может вызвать крайне негативные последствия вплоть до комы", - сказал правозащитник.

По его словам, кроме диабета, у Конькова еще "целый букет заболеваний, в том числе сердечных, и осмотр врача ему необходим". "Руководство ФСИН обещало, что в ближайшие дни врача для Конькова найдут. Следующая дата продления стражи бывшему губернатору - 30 января", - добавил Хуруджи.

В сентябре 2019 года Коньков попал в больницу при СИЗО. Из-за стресса у него обострились хронические заболевания - гипертония и диабет. 10 января Коньков снова попал в больницу.

Павла Конькова задержали в собственном доме в Иванове по уголовному делу о коррупции 31 мая прошлого года, затем он был отправлен в Москву. Басманный суд Москвы арестовал экс-губернатора до 30 июля, а позже продлевал этот срок. Он проходит по делу вместе с управляющим директором ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрием Гришиным, задержанным в июне прошлого года в Воронеже. Дело в их отношении возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). По версии следствия, Коньков, Гришин и пока неустановленные лица совершили хищение около 700 млн рублей бюджетных средств путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "Продо".