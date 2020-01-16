Скворцова заявила, что на российском рынке практически нет некачественных лекарств

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Процент лекарств, имеющих какие-либо дефекты, на российском рынке составляет всего 0,003%, заявила и. о. министра здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на пленарном заседании XVIII Ассамблеи "Здоровая Москва".

"За прошедших несколько лет последних мы в разы снизили количество продукции некачественной. Сейчас у нас 0,003% некачественной продукции выбраковывается, убирается с рынка. 0,003% от всех, которые есть на рынке, а на рынке 6,5 млрд упаковок. Это очень хороший результат", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, в нынешнем перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) более 80% списка составляют отечественные препараты.