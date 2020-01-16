Комитет Госдумы по науке готовит проект по борьбе с фальсификацией истории к юбилею Победы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по образованию и науке проведет к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мероприятие, посвященное борьбе с фальсификаций истории и проблемам связи воспитания и образования с исторической памятью. С таким предложением выступил на заседании в четверг председатель комитета Вячеслав Никонов.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия обязана сохранить историческую правду о Победе в Великой Отечественной войне, а также сообщил о планах по созданию комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне.

"Нам необходимо предусмотреть какое-либо серьезное мероприятие, связанное с 75-летием Победы. <...> У меня предложение скорректировать план [работы комитета] в связи с этим и включить что-то крупное, связанное с 75-летием Победы, с разоблачением фальсификаций, с проблемами исторической памяти, проблемами образования и воспитания. Я думаю, будут слушания, я прошу всех подумать, что мы могли бы сделать, потому что тема большая", - сказал Никонов.

В июле 2019 года Путин подписал указ о поведении в 2020 году в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий включает 116 пунктов. Помимо парада, салюта, приема высоких иностранных гостей, шествия "Бессмертного полка" и других торжеств в Москве планируется открытие мемориала Советскому солдату в Ржеве (Тверская область), создание Аллеи героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея "Битва за Ленинград" во Всеволожске (Ленинградская область), проведение ряда всероссийских конкурсов и форумов по теме Победы.

75 лет Победы

9 мая 1945 года в 00:43 по Московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война. Она началась 22 июня 1941 года вторжением войск Германии и ее союзников на территорию СССР, а завершилась разгромом гитлеровской армии и оккупацией Германии союзниками. Великая Отечественная война стала важнейшей и решающей частью Второй мировой войны (1939-1945 годы), крупнейшего военного конфликта в истории. СССР потерял в нем около 27 млн человек, больше всех остальных держав, участвовавших в войне.