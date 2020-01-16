Nissan считает, что Гон потратил €4 млн из средств компании на вечеринки и подарки

ТОКИО, 16 января. /ТАСС/. Бывший руководитель франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон потратил порядка €3,9 млн из средств компании на личные расходы, связанные с вечеринками и приобретением подарков. Как сообщило в четверг агентство Kyodo, соответствующие документы Nissan предоставила Токийской фондовой бирже.

Отмечается, что речь идет об организации мероприятий в Версальском дворце, посещении Каннского кинофестиваля и карнавала в Рио-де-Жанейро. Эти расходы, как утверждает Nissan, были якобы компенсированы из бюджета совместной с Renault компании Renault - Nissan B. V. (RNBV), расположенной в Нидерландах. Также Гон, используя те же средства приобретал дорогие подарки, включая украшения известного ювелирного бренда Cartier.

Прокуратура во Франции ранее расследовала возможное злоупотребление полномочиями и финансовые махинации со стороны экс-главы французского автопроизводителя. Речь шла о двух банкетах, организованных для Карлоса Гона на территории дворцового комплекса в Версале, предположительно, в рамках договора с компанией Renault. В первом случае Гон якобы отпраздновал свое 50-летие в 2014 году под предлогом банкета в честь 15-летия союза между Renault и Nissan, а во втором - сыграл свадьбу в Большом Трианоне (один из дворцов Версаля) в 2016 году.

Карлос Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в 9 млрд иен (более $80 млн), полученное им как председателем совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему предъявлены и другие обвинения. В апреле прошлого года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог.

В конце 2019 года стало известно, что Гон бежал из Японии в Ливан через Турцию. 31 декабря он подтвердил эту информацию, обвинив японское правосудие в несправедливости и предвзятости. Судебный процесс по делу Гона должен был начаться весной этого года.