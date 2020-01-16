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Госдума приняла в I чтении законопроект о введении звания "Город трудовой доблести"

Согласно документу, новое звание будет присваиваться городу России, жители которого "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о введении в России звания "Город трудовой доблести", сообщает корреспондент ТАСС.

Согласно документу, новое звание будет присваиваться городу РФ, жители которого "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В таких населенных пунктах предлагается устанавливать стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа главы государства, а также проводить публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Их финансирование должно будет осуществляться за счет бюджетов субъектов РФ, муниципалитетов и "других источников", которые в тексте проекта закона не уточняются.

Предполагается, что предложения о наделении званием "Город трудовой доблести" граждане и общественные организации смогут вносить в органы местного самоуправления. Те в свою очередь будут адресовать их законодательным и исполнительным властям региона. Последние получат право обратиться с ходатайством к президенту РФ или отклонить предложение.

Как ранее отмечал глава профильного комитета нижней палаты Ярослав Нилов, ходатайство о присвоении звания в обязательном порядке должно подвергаться экспертному заключению Российской академии наук и рассматриваться организационным комитетом "Победа" при президенте РФ.

Законопроект был внесен в Госдуму 14 декабря. Правительство РФ поддержало инициативу главы государства. Правовое управление нижней палаты замечаний к документу не имеет.

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