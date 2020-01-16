{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минздрав запросил у регионов информацию о наличии проблем с поставками лекарств

Там сообщили, что причины перебоев будут анализировать при помощи информационно-аналитической системы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минздрав РФ направил в регионы запрос, чтобы узнать, испытывают ли они потребность в закупках каких-либо лекарственных препаратов, сообщила журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства Елена Максимкина.

На эту тему
О чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем. Он также отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.

"Мы запросили информацию и, соответственно, будем теперь отслеживать, в каких субъектах с какими проблемами в закупках сталкиваются, потому что это, как я уже говорила, могут быть и объявления в рамках полилотов, потому что, даже если что-то одно не могут поставить, считайте, закупки будут отменяться. Причины мы будем анализировать с помощью, в том числе, информационно-аналитической системы", - сказала Максимкина.

Она добавила, что при больших объемах необходимых препаратов максимальный срок закупки составляет 20-26 дней. Средний же срок - 10-15 дней.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Единороссы попросили Мишустина взять на контроль вопросы получения гражданства России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС