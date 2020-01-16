Минздрав запросил у регионов информацию о наличии проблем с поставками лекарств

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Минздрав РФ направил в регионы запрос, чтобы узнать, испытывают ли они потребность в закупках каких-либо лекарственных препаратов, сообщила журналистам директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий министерства Елена Максимкина.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств в российские регионы не должны повторяться в будущем. Он также отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе.

"Мы запросили информацию и, соответственно, будем теперь отслеживать, в каких субъектах с какими проблемами в закупках сталкиваются, потому что это, как я уже говорила, могут быть и объявления в рамках полилотов, потому что, даже если что-то одно не могут поставить, считайте, закупки будут отменяться. Причины мы будем анализировать с помощью, в том числе, информационно-аналитической системы", - сказала Максимкина.

Она добавила, что при больших объемах необходимых препаратов максимальный срок закупки составляет 20-26 дней. Средний же срок - 10-15 дней.