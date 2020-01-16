Россия призвала Совет Европы отреагировать на запрет русскоязычной рекламы на Украине

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Запрет на публикацию русскоязычной рекламы на Украине, вступивший в силу с четверга, дискриминирует миллионы граждан этой страны и Совет Европы должен отреагировать на систематическое игнорирование Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по этому поводу. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

"С 16 января СМИ на Украине могут выпускать рекламу только на украинском или официальном языке ЕС для тех СМИ, которые вещают на языках стран-членов ЕС. Таким образом, это означает запрет на публикацию объявлений на русском, что дискриминирует миллионы русскоязычных граждан Украины", - говорится в распространенном постпредством заявлении. Солтановский указал на то, что "правительство Украины продолжает игнорировать мнение Венецианской комиссии Совета Европы" касательно ее закона о государственном языке.

"Мы вновь призываем Совет Европы отреагировать на продолжающееся несоблюдение Украиной своих международных обязательств в области прав человека", - подчеркнул он.

Эксперты Венецианской комиссии Совета Европы ранее раскритиковали ряд положений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятого Верховной радой 25 апреля 2019 года. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств. В частности, Венецианская комиссия рекомендовала властям рассмотреть вопрос об отмене предусмотренных санкций, а также исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах.