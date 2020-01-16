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Власти Москвы ожидают, что после 2030 года средняя продолжительность жизни составит 86 лет

По словам замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, сегодня средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что средняя продолжительность жизни горожан после 2030 года составит 86 лет. Об этом в четверг на Ассамблее "Здоровая Москва" сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Филиппов.

"Для того, чтобы мы продолжали долго жить, мы должны больше внимания уделять здоровому образу жизни. Хочу напомнить, что в начале прошлого десятилетия средняя продолжительность жизни москвичей чуть превышала 70 лет. Уже сегодня средняя продолжительность жизни - 78 лет. Если правительство Москвы будет держать этот вопрос в фокусе внимания, то после 2030 года ожидаемая продолжительность жизни составит порядка 86 лет", - сказал Филиппов.

Он добавил, что в ближайшее время особое внимание будет уделено проекту "Московское долголетие". В 2018 году только 6 тыс. пенсионеров ходили в различные кружки. На сегодняшний день в занятиях и кружках проекта "Московское долголетие" участвуют больше 200 тыс. людей старшего возраста.

Увеличение средней продолжительности жизни в России - одна из ключевых задач национального проекта "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья". По данным Минздрава России, средняя продолжительность жизни с 2000 года увеличилась почти на восемь лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, за последние 10 лет продолжительность жизни в Москве выросла на пять лет. Ежегодно она в среднем увеличивается на полгода.

Проект "Московское долголетие" создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он был запущен 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях.

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