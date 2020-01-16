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Группа Госсовета по соцполитике, посвященная посланию президента, соберется в феврале

Одной из тем обсуждения для рабочей группы Госсовета станет проблема дискриминации молодых мам в образовании

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению "Социальная политика" в феврале соберется для обсуждения задач, озвученных в послании главы государства, и разработки мер их реализации. Об этом в интервью ТАСС в четверг сообщил губернатор Новгородской области и руководитель рабочей группы Андрей Никитин.

"В феврале мы соберемся снова, так как есть еще вопросы <...> конкретных жизненных ситуаций. Вчера были озвучены меры, которые помогают всем, но есть нюансы. <…> Нужно от больших системных решений, которые президент уже озвучил, перейти к конкретным жизненным ситуациям", - сказал Никитин, отметив, что, в частности, в Новгородской области предстоит решать проблему с выплатами алиментов. "У нас больше половины одиноких женщин "бегают" за алиментщиками и не могут взыскать [алименты]", - сказал Никитин.

Также он пояснил, что одной из тем обсуждения для рабочей группы Госсовета станет проблема дискриминации молодых мам в образовании. Она, по мнению Никитина, приводит к низкому уровню дохода женщины и бедности семьи.

"Тема рождаемости и бедности входит в зону компетенции рабочей группы. Конечно, очень приятно, что это было, по сути, основной темой послания [президента] - первой его части. Часть предложений рабочей группы - мы их направляли в процессе подготовки послания - были учтены, и президент их озвучил. Конечно, тот большой демографический пакет [мер поддержки], я думаю, очень позитивно скажется на Новгородской области, потому что у нас достаточно большое количество людей живут на грани бедности или за чертой бедности, это касается и семей с детьми, эта помощь для них будет крайне актуальна", - добавил Никитин.

В 2018 году Новгородская область вошла в пилотный проект Минтруда РФ по борьбе с бедностью. По данным регионального министерства труда и социальной защиты, в области из 600 тыс. жителей 86,5 тыс. человек располагают доходами ниже величины прожиточного минимума, часто это семьи с детьми. С помощью федерального финансирования региону удалось увеличить количество средств, предусматриваемых на соцконтракты для семей с низкими доходами в 2020 году, до 650 млн рублей, в 2019 году сумма на них составляла 2,5 млн рублей.

С 1 февраля 2019 года в структуре Госсовета действуют 16 рабочих групп по ключевым направлениям социально-экономического развития РФ, они призваны обеспечить эффективное и оперативное взаимодействие регионов и правительства, в том числе по вопросам реализации национальных проектов. Руководителями групп назначены главы российских субъектов. Рабочую группу Госсовета по направлению "Социальная политика", которая занимается вопросами, связанными в том числе с реализацией национального проекта "Демография", возглавил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

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