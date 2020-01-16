В Астраханской области планируют решить вопрос очередей в ясли в течение двух лет

АСТРАХАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Власти Астраханской области планируют создать в ближайшие два года около 2 тыс. дополнительных мест в дошкольных учреждениях региона для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Это поможет полностью закрыть очередь в ясли, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства образования и науки региона.

В ежегодном послании российскому парламенту Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. До 2021 года должно появиться 250 тыс. мест, заявил глава государства.

"В Астраханской области в 2020-2021 годах будет создано 2 тыс. мест для детей до трех лет. Вопрос с их организацией в основном будет решаться за счет строительства новых детских садов. Они появятся в Астрахани, а также в Камызякском, Икрянинском, Харабалинском, Ахтубинском, Лиманском и Черноярском районах. На сегодняшний день очередь в ясли в регионе - 1598 человек", - отметили в пресс-службе.

Строительство детских садов планируется также в рамках национального проекта "Демография". Как уточнил региональный министр образования и науки Виталий Гутман, в прошлом году не удалось достичь всех запланированных показателей по данному нацпроекту - у муниципальных властей возникли проблемы с оформлением документации, проектированием и недобросовестными застройщиками. Региональные власти рассчитывают, что неизрасходованные федеральные средства область освоит в этом году. По данным думы Астраханской области, на программу "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" (входит в нацпроект "Демография") в 2020-2021 годах планируется направить порядка 1,5 млрд рублей.

В Астраханской области полностью решен вопрос с очередью в детсады для детей от трех до семи лет. При этом не хватает около 1600 ясельных мест. В прошлом году в регионе было создано порядка 1 тыс. мест для детей до трех лет.