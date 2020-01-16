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Председателем Общественной палаты Татарстана стала Зиля Валеева

Она занимала пост директора музея-заповедника "Казанский Кремль"

КАЗАНЬ, 16 января. /ТАСС/. Директор музея-заповедника "Казанский Кремль" Зиля Валеева стала председателем Общественной палаты Татарстана шестого состава. За ее кандидатуру проголосовали все члены палаты нового состава, присутствовавшие на первом организационном заседании, передает корреспондент ТАСС.

"Вчера в послании президента страны Владимира Владимировича Путина были провозглашены, анонсированы беспрецедентные меры социальной поддержки, и что мне особенно было важно услышать, меры поддержки семьи, детства. Это все требует не просто выделения громадных бюджетных средств, очень важно, чтобы это было принято сообществом, чтобы это реализовывалось, и эти программы на самом деле работали на каждого гражданина страны, республики. Я думаю, что в этой связи у Общественной палаты и до этого не было вопросов, которые ее не касались, но сегодня они конкретизируются, входят в такую плоскость, которая требует очень эффективной и серьезной работы", - сказала Валеева после избрания.

Общественная палата республики стала одним из эффективных институтов гражданского общества, добавила она. По ее словам, время диктует новые требования - республика динамично развивается и изменяется. "В этой динамике, мне кажется, сегодня очень важно задействовать энергетику гражданского общества", - отметила Валеева.

Зиля Валеева родилась 15 октября 1952 года в Уфе, в 1978 году окончила факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В 2012 году заняла должность директора музея-заповедника "Казанский Кремль". С 2001 по 2005 годы была заместителем премьер-министра Татарстана, с 2005 по 2011 годы - заместителем премьер-министра - министром культуры республики. До этого занимала должности заместителя председателя Госсовета Татарстана, министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций республики.

Общественная палата Татарстана создана для обеспечения открытого, гласного обсуждения важнейших проблем государственного, экономического и социального развития республики, совершенствования механизма учета общественного мнения при принятии решений органами государственной власти и органами местного самоуправления, содействия процессу формирования институтов гражданского общества. Состав палаты формируется из представителей общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории республики. В ее формировании не участвуют политические партии. Срок полномочий Общественной палаты составляет три года.

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РоссияТатарстан
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