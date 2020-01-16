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Правозащитники опубликовали новое видео избиения в ИК-1 Ярославля

Дело об избиении Хасдина Муртазалиева рассмотрят 17 января

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Юристы фонда "Общественный вердикт" в четверг впервые опубликовали в Telegram-канале "Ярославское дело" видео с избиением в ИК-1 Ярославля заключенного Хасдина Муртазалиева. Рассмотрение дела по этому инциденту состоится 17 января в Заволжском районном суде Ярославля, сообщила ТАСС адвокат потерпевшего, юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

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Как ранее сообщала адвокат, Муртазалиев и еще двое бывших заключенных, имена которых не называются, признаны потерпевшими по делу об избиении в ИК-1 в 2016 году. Уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") было возбуждено в 2018 году после обнаружения видеозаписи.

"По данному видео в 2018 году было возбуждено уголовное дело, видео опубликовано впервые. Обвиняемых трое - бывшие сотрудники колонии Максим Яблоков, Владислав Писаревский и Роман Оныпа. Потерпевших трое. Заседание состоится завтра", - сказала Бирюкова.

Согласно описанию, на видео демонстрируются события 2016 года, когда группа осужденных прибыла в ИК-1 Ярославля. "Там их выборочно избивали сотрудники колонии, если осужденные недостаточно быстро пробегали мимо автозака, пробегавших осужденных избивали ногами, кулаками и дубинкой", - говорится в описании.

По данному делу Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова. Муртазалиев отбывает наказание в ИК-1 Ярославля. Он освобождается 20 января.

Теги
РоссияЯрославская область
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